Призыв на Донбассе. Оккупанты забирают на службу подростков – омбудсмен

Оккупанты призывают детей на службу / Фото: Коллаж: Сегодня

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса боевики призывают на службу несовершеннолетних парней. Призову подлежат юноши от 17 лет.

Об этом сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, ссылаясь на правозащитные организации.

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"В так называемых "военных училищах" НЗФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", – написала она.

Денисова напомнила, что привлекать детей к вооруженным конфликтам запрещено, об этом говорится в статье 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала ЮНИСЕФ и правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и принудительный призыв детей.

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Как проходит призыв в ОРДЛО

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о постановке в ОРДЛО на воинский учет. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат. Кроме этого, боевики рассылают SMS жителям ОРДЛО с угрозами об уголовной ответственности за неявку в военкомат.

"Мужчины в возрасте 18-55 лет, срочно прибыть в военные комиссариаты по месту прописки до 12:00 20.02.2022. За уклонение от явки вас ждет привлечение к уголовной ответственности", – пишут в SMS.

В Сети написали, что на улицах Луганска представители "военной комендатуры" боевиков подходят к мужчинам и проверяют их документы, а затем сразу сажают в автобусы.