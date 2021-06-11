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Призывали к свержению власти. В Запорожье действовал фейковый горсовет

11 июня, 15:55

Мария Дмитренко

Обнаружили и остановили процесс создания фейкового горсовета сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции

СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

В Запорожье правоохранители и сотрудники Службы безопасности блокировали попытку создания фейкового "Гуляйпольского городского совета". Инициировал его местный сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования мероприятий, на которых они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники также призывали:

Для легализации полномочий фейкового горсовета провели собрание. На нем даже избрали "городского главу" и "депутатов".

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Во время обысков нашли и изъяли:

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Фейковые удостоверения злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".

Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.

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