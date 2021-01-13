Пробки, запрет на фуры и разбитая остановка: что происходит в заснеженном Харькове (видео)

Один мужчина решил устроить экстрим на квадроцикле

Харьков еще с самого утра засыпало снегом. Дороги уже начали убирать, однако ехать на работу местным жителям пришлось еще по заснеженным дорогам.

В соцсетях публикуют фото и видео того, что происходит сегодня в Харькове.

Так, еще около 8 утра часть дорог была не убрана, поэтому на улицах образовались большие пробки.

Пользователи пишут, что не завидуют смельчакам, которые пытались в такую погоду ехать на велосипеде или мопеде.

Видео: Веха Харьков

На опубликованных видео видно, что человек на скутере передвигается очень медленно.

Реклама

Однако были и те, кому можно позавидовать. Водитель решил передвигаться по городу на квадроцикле. Так что никакой снегопад ему не страшен.

Видео: Харьков Life

Также в Сети показали, как коммунальщики убирают снег на трамвайных путях. Водитель не рассчитал расстояние и вдребезги разбил стекло на остановке общественного транспорта.

Видео: Харьков 1654

Кроме того, из-за снегопада власти Харькова запретили ехать по городу транзитным грузовикам, масса которых больше 8 тонн. Запрет действует до 11:00 14 января, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Видео из соцсетей

Пресс-служба объяснила, что такое решение приняли для того, чтобы коммунальщики смогли нормально убрать город.

Видео: Веха Харьков

В то же время синоптики прогнозируют, что мокрый снег с дождем и метель ожидаются в Харькове в течение дня.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов.