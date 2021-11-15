Продали игрушку, чтобы сбежать от пьяного отчима: трогательная история малышей-беглецов из Донбасса

Дети сбежали из дома из-за отчима. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области малыши 9 и 11 лет сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Дети решили вернуться в дом, где раньше жили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Донецкой области.

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История беглецов

Как стало известно, ночью 15 ноября в полицию поступил звонок о том, что еще днем пропали двое детей – 11-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Мобильных телефонов у детей не было и, по словам матери, с собой они взяли только игрушку. Как оказалось, малыши продали игрушку в соседнем селе, чтобы купить билет в село Пригородское.

"Вечером их видели вблизи одного из супермаркетов в Кальмиусском районе. Там брат с сестрой продали прохожему свою игрушку, чтобы заработать деньги на билет в село Пригородское в Мангушском районе, где раньше жили", – сообщили в полиции.

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В результате выяснилось, что дети добрались до поселка и всю ночь провели в заброшенном доме – без отопления и с поврежденными стенами. Утром их заметила старшая сестра, которая забрала детей к себе домой и там их уже и обнаружила полиция.

На маму составлен административный протокол

В полиции сообщили, что на мать был составлен административный протокол по с. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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На отчима открыли дело

На отчима детей полиция открыла дело по статье о домашнем насилии. Сейчас с семьей проводят профилактические беседы и их взяли на контроль социальных служб.

Дети временно будут проживать у старшей сестры, а потом будет решаться вопрос о возвращении их родителям.

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