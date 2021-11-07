Продавец магазина не хотела принимать мелкие купюры: В Одессе мужчина попытался "расплатиться" своим членом

Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам службы охраны. Коллаж "Сегодня".

В Одессе, на территории жилого массива "Черемушки", мужчина пытался расплатиться в магазине своим половым органом.

Об этом сообщает телеграм-канал "ХО".

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Неизвестный взял пиво и пошел к кассе. Однако продавщица магазина отказалась отпускать ему товар. По данным местного телеграм-канала, она не хотела принимать "мелкие купюры". После чего мужчина снял штаны. Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам службы охраны. Судя по видео, обнародованным в сети, мужчина гордился своим поступком.

Кассиршу этот жест не впечатлил и она сообщила об инциденте сотрудникам охраны. Мужчина, совершивший такую выходку, отказался объяснять причины своих действий. Одеться обнаженного мужчину заставляли сотрудники охраны.

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