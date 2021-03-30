Проехала фура – упал потолок: в Винницкой области перегруженные тяжеловозы рушат дома (видео)

Люди говорят, что в доме нельзя удержаться, когда несколько фур едут подряд

В Винницкой области жители села Мышаровка страдают от постоянных вибраций из-за езды тяжеловозов.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина.

Люди утверждают, что машины нарушают закон и ездят переполненными. Из-за этого их дома разрушаются.

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Так, несколько тарелок в доме Татьяны Драмарецкой упали и разбились. И это – маленькие убытки, которые хозяйка получила от вибраций тяжеловесов. У женщины поврежден чуть ли не весь дом. В одной из комнат упал потолок.

На разрушения жалуется и другая жительница села Анна Таранюк.

"Вот трещины начинаются. Как едут фур четыре-пять подряд, пошло движение такое, что в доме нельзя удержаться", – сказала она.

Дома селян расположены вблизи трассы областного значения. Ею проезжают грузовики нескольких крупных компаний.

Однако кто именно виноват в тех или иных повреждениях – установить сложно и местной власти. В Теплицкой общине говорят, что ситуацию могут изменить весовые комплексы, которые контролировали бы загруженность машин. Но их нет.

"Друг на друга показывают пальцами, а кто конкретно ехал мы не зафиксировали", – сказал староста Теплицкой общины Леонид Деминский.

Люди, чьи дома повреждены, рассчитывают на компенсацию из бюджета местной общины. Руководство ОТГ обещает провести переговоры с владельцами крупных холдингов, чтобы те следили за весом машин и присоединились к ремонту дорог.

Напомним, в Украине ужесточают наказания для автомобильных перевозчиков за нарушение габаритно-весовых параметров.

Также сообщалось, как в Киеве водителя фуры оштрафовали на 6,5 тыс. евро за перегруз.