Проглотил больше 60 штук! В Кременчуге 4-летний ребенок наелся таблеток – что с ним сейчас

Неизвестно, какие таблетки проглотил ребенок / Коллаж "Сегодня"
В Кременчуге Полтавской области в реанимацию попал 4-летний мальчик. Он проглотил 64 таблетки.
Об этом пишет "Кременчугская газета".
Подробности
Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга 30 ноября в 00.45. У него обнаружили медикаментозное отравление.
Состояние 4-летнего мальчика тяжелое. Мать ребенка сообщила, что сын выпил 64 таблетки таблетки. Уточняется информация о том, как это произошло.
На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток
Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору.
Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них.
Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему
Ранее мы писали:
- В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали несовершеннолетнюю, которая приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.
- На Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающим, они выпили более 100 таблеток на двоих.