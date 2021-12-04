"Прокуратура ДНР" объявила в розыск главного палача "Изоляции", задержанного в Киеве

Куликовского объявили в розыск в "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

В так называемой "ДНР" "прокуратура" открыла уголовные производства против главного палача концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского, которого ранее задержали украинские правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе "прокуратуры ДНР".

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Почему ищут Куликовского?

Боевики убеждены, что Куликовского завербовали украинские правоохранители, поскольку тот владеет секретной и стратегически важной для террористов информацией.

В чем его обвиняют?

"Палыча", который сейчас ждет суда в Лукьяновском СИЗО, разыскивают оккупанты, чтобы вручить подозрение в "государственной измене", а также убийстве на территории т.н. "ДНР" в 2015 году. По версии оккупантов, Куликовский совершил его по пъяни, что ужесточает меру ответственности по "законам" оккупированных территорий.

Также боевики заявили, что тоже знали о пытках Куликовского над пленными "Изоляции".

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"Следствием установлено более 100 эпизодов преступной деятельности Куликовского Д.П. на территории ДНР, в том числе по фактам нанесения травм и увечий заключенным, содержавшимся в пенитенциарных учреждениях ДНР", – пишут в т.н. "прокуратуре".

Задержание "Палыча"