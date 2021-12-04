"Прокуратура ДНР" объявила в розыск главного палача "Изоляции", задержанного в Киеве

Куликовского объявили в розыск в "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня
В так называемой "ДНР" "прокуратура" открыла уголовные производства против главного палача концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского, которого ранее задержали украинские правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе "прокуратуры ДНР".
Почему ищут Куликовского?
Боевики убеждены, что Куликовского завербовали украинские правоохранители, поскольку тот владеет секретной и стратегически важной для террористов информацией.
В чем его обвиняют?
"Палыча", который сейчас ждет суда в Лукьяновском СИЗО, разыскивают оккупанты, чтобы вручить подозрение в "государственной измене", а также убийстве на территории т.н. "ДНР" в 2015 году. По версии оккупантов, Куликовский совершил его по пъяни, что ужесточает меру ответственности по "законам" оккупированных территорий.
Также боевики заявили, что тоже знали о пытках Куликовского над пленными "Изоляции".
"Следствием установлено более 100 эпизодов преступной деятельности Куликовского Д.П. на территории ДНР, в том числе по фактам нанесения травм и увечий заключенным, содержавшимся в пенитенциарных учреждениях ДНР", – пишут в т.н. "прокуратуре".
Задержание "Палыча"
- 9 июня 2014 года вооруженные представители т.д. "Донецкой народной республики" превратили территорию бывшего завода в жестокую секретную тюрьму "Изоляция", которую в течение 2015-2018 годов возглавлял Денис Куликовский.
- Он запрещал людям есть, бил их, раздевал и поливал холодной водой из автомобильной мойки, унижал. Освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.
- Несколько лет назад изверг сбежал с неподконтрольной территории. В Киеве его поймала СБУ. Но что он забыл в столице Украины, как скрывался и почему его так долго не могли найти – об этом спецслужба пока молчит.
- Злоумышленника задержали в рамках открытого ранее уголовного производства по 4 статьям УКУ: ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
- 10 ноября в Приморском районном суде Мариуполя избрали меру пресечения военному палачу — арест на 60 суток без права внесения залога.