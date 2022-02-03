Пролетел светофор и снес шлагбаум: в Ровенской области грузовик столкнулся с поездом (фото, видео)

Грузовик разбил стену дома рядом с переездом

В Ровенской области поезд протаранил фуру, которая пыталась проскочить через железнодорожный переезд. В результате столкновения пострадал 27-летний машинист. Он в реанимации.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Водитель грузовика не пострадал. Фура разбила стену дома рядом с переездом.

Столкновение фуры с поездом

Сообщение о столкновении поезда и грузового автомобиля на железнодорожном переезде в Дубно поступило в полицию сегодня, 3 февраля, около 01:00.

Полицейские установили, что 37-летний житель Гощи, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь по улице Кременецкой в ​​городе Дубно, проезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и, протаранив шлагбаум, остановился на путях перед другим.

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Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать столкновения с грузовиком пассажирскому поезду сообщением "Киев – Ивано-Франковск" не удалось.

О столкновениях на месте происшествия напоминают лишь обломки грузовика. Их сейчас у переезда разбирают рабочие фирмы-перевозчицы. Железнодорожники, дежурившие здесь в момент аварии, рассказали, что водитель грузовика пытался проскочить, хотя движение уже запрещали специальные сигналы – приближался поезд.

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"Основные шлагбаумы были закрыты. Он их объехал, повредил дополнительное: прошло время после уведомления. Совершил выезд на переезд, с той стороны было все заблокировано. Совершил остановку на переезде", – рассказал мастер железнодорожного пути Василий Дещинский.

От столкновения досталось и дому рядом с переездом. Дверцы грузовика вылетели на крышу и пробили дыру в стене. Хозяин, находившийся в другой комнате, не пострадал.

"Оттуда летели двери и зацепили все. Главный удар получился сюда. Слава Богу, что не в окно", – рассказал пострадавший Валентин.

Пострадавшие

В результате столкновения пострадал 27-летний машинист поезда, житель Киевской области. Его с политравмой, переломами и ушибами доставили в реанимацию.

Главный врач станции скорой помощи Яков Вагилевич рассказал, что машиниста носило по кабине, потому что у него повреждение шейно-грудного отдела позвоночника.

Водителя грузовика осмотрели медики, у него диагностировали острую реакцию на стресс и артериальную гипертензию. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Владелец грузовика пообещал отремонтировать дом, который повредили обломки авто. А еще мужчине грозит ограничение свободы до 3 лет.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет, водитель грузовика в кабине находился сам.

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