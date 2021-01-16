Прошли ад и остались в строю: "киборги" продолжают защищать Украину

Сегодня в Украине чествуют память бойцов, которые обороняли Донецкий аэропорт. Их называли киборгами, потому что не понимали, как обычные люди могут выдержать массированные обстрелы и атаки. 242 дня непрерывных боев. Сто бойцов погибли, еще четыре до сих до сих пор числятся пропавшими без вести, говорится в новостях "Сегодня".

"Там каждый выезд считался, как билет в одну сторону", – рассказывает нам морской пехотинец Игорь.

Он с сентября 2014-го и до конца января 2015-го гонял в аэропорт "ласточки". Так бойцы называли транспорт, что доставлял им боеприпасы, воду и продукты. Виталий две недели провел в самом аду, защищая диспетчерскую башню.

"Люди понимали, куда едут. Осознанно шли. И не осуждали тех, кто не мог", – говорит морской пехотинец Виталий.

Дорога в ад для всех начиналась из Песков. Единственный шанс выжить – с максимальной скоростью пролететь сквозь узкий коридор. С обеих сторон которого в тебя стреляли из всего, что только было.

"Ты не осознаешь этого, ты не видишь, в броне едешь, а снаружи только цок-цок-цок-цок, по тебе стреляют, а ты так коробочкой двигаешься", – вспоминает Виталий.

"Там (сверху) на точке сидел человек, которого все называли смертником, и он фонариком показывал нам, куда ехать", – делится Игорь.

Разгрузка полторы-две минуты, не больше. Иначе – смерть. Прежде всего – боеприпасы и вода. Остальное – продукты и вещи – оставляли на потом. И все это под ливнем пуль и снарядов. Не сойти с ума от непрерывных боев помогал смех. Смеялись даже над вещами, которые напугали бы любого человека.

"С командиром роты делил комнату, кто там будет спать, и во время дележки прилетел снаряд туда. Двери оттуда (вылетели), ну, его контузило нормально тогда, он вылетел с той комнаты, и сказал – все, заселяйся. Я говорю – не-не-не, не буду! Так в той комнате никто и не жил! ", – со смехом рассказывает защитник.

Бойцы хорошо осознавали стратегическую важность аэропорта. Ведь это был не только удобный плацдарм для освобождения Донецка. ДАП принимал на себя лучшие силы боевиков и русских.

"Мы тогда говорили – только ДАП возьмут, пару месяцев – и Дебальцево труба", – говорят бойцы.

О том, что именно россияне стоят за атаками на аэродром, киборги знали точно. Игорь – профессиональный военный, и это далеко не первая его война. Когда-то служил сначала в советском, а затем уже и в российском отряде спецназначения. И он трижды пересекался на Донбассе со своими бывшими сослуживцами. Одного из них даже взял в плен:

- Вы его узнали просто? - Нет, он меня узнал. - И как отреагировал? - Нормально.

Виталий за две недели живым и невредимым вернулся на большую землю. Игорь ездил в новый терминал до самого падения. В конце января был тяжело ранен, и четыре месяца провел в госпитале. Донецкий аэропорт для них обоих стал символом мужества и несокрушимости. А еще – местом боли и памяти.

"Я уже тогда знал, сколько ребят погибло, сколько в плену было, и что моего побратима Игоря Брановицкого Моторола в плену добил. Я тогда сказал – пока я жив, буду воевать", – говорит Игорь.

Они и дальше будут защищать родную землю. Причем родную – в прямом смысле, ведь их жены с детьми живут здесь же, на Донбассе, совсем рядом с линией фронта. А сегодня – помянут своих побратимов, которые так и не вернулись из ДАПа.