Просила прощения на коленях: подробности жестокого избиения школьницы в Кривом Роге

В Кривом Роге в школе №15 подростки поиздевались с подруги и сняли это на видео. Несколько девочек поставили сверстницу на колени, заставили извиняться, а затем избили.

Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Как выяснилось, драка началась после занятий возле школы, где девочки и учились. В полиции рассказали, что конфликт произошел из-за парня.

Уже начато уголовное производство, а 14-летняя пострадавшая сейчас находится в больнице с многочисленными ушибами. Медики подозревают еще и сотрясение мозга.

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"Для всех это было удивление, что между ними произошла драка. Они были можно сказать подругами. Общались, не конфликтовали, встречались на переменах", – рассказывает школьный психолог Елена Кисель.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве агрессивная учительница травила и унижала детей.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области 17-летнего парня пытали знакомые.