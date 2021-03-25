Версія українською
$ 27,87
32,94

Проследил аж до дома: на Закарпатье дрон "поймал" поджигателей сухостоя (фото)

25 марта, 20:15

Татьяна Очеретяная

Информацию о нарушителях передали в полицию

На Закарпатье с помощью дрона поймали поджигателей сухой травы. Прибор зафиксировал нарушителей, когда патрулировал в Свалявском районе.

Об этом сообщили в группе "Эко Свалявщина" в Facebook.

Отмечается, что активисты начали борьбу с людьми, которые поджигают сухую траву. Для этого в течение марта и апреля они будут следить за территорией района с высоты.

Так, они заметили дым в районе Быстрого.

Реклама

"Подлетев ближе, мы увидели на поле трех мужчин с маленьким ребенком. Заметив нас, один из мужчин начал бежать на скутере, но мы без труда проследили за ним до его предполагаемого дома", – говорится в сообщении.

Все данные передали в Национальную полицию Закарпатской области.

Активисты пишут, что есть фото этих людей и с близкого расстояния, но полиция просила их пока не публиковать.

Напомним, ранее Рада ужесточила штрафы за поджог лесов и сухостоя.

Также сообщалось о масштабных лесных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения в прошлом году. Возгорание началось в том числе из-за поджигателей. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское.

Новости на эту же тему:
Закарпатье поджигатель дрон квадрокоптер

Реклама

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество