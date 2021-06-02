Провела в больнице 45 дней. История спасения беременной пациентки с COVID-19

В больнице Мечникова спасали жизнь беременной женщины с коронавирусом и ее малыша – женщина смогла взять ребенка на руки только спустя два месяца

Что можно и нельзя делать в день святой Анны / Фото: Pexels

Жительница Павлограда Елена Сова переболела коронавирусом будучи беременной. В COVID-центре она провела 45 дней. Последние недели беременности женщина провела в реанимации, не снимая кислородной маски.

Как сообщает корреспондент " Сегодня" Юлия Миншакирова, в больницу Мечникова в Днепре Елена попала, когда коронавирус поразил 50 процентов легких. Медики успели сделать кесарево сечение и спасти младенца. А вот борьба за жизнь и здоровье матери продолжалась почти полтора месяца.

"Я первый раз взяла на руки своего малыша, когда ему было два месяца. Я два месяца провела в больнице, борясь за жизнь!" – говорит женщина.

Беременной Елена придерживалась всех карантинных мероприятий. Насморк на 36-й неделе восприняла как простуду, а на приеме у семейного врача подтвердилось самое худшее – COVID-19.

"Отправили сразу скорой в Мечникова. Они сразу начали щадящую терапию, потому что я была беременной, многих препаратов нельзя", – вспоминает Елена.

В COVID-центре Днепра женщина провела 45 дней, половина из них – в реанимации.

"Было важно поймать ту грань, когда можно разрешать роды. Всегда боремся за две жизни, но важно еще и сохранить здоровье. Потому что семье и малышу нужна здоровая мама", – отметила заместитель медицинского директора по акушерской помощи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Ирина Китовая.

Елена благодарит врачей за спасение. Свою историю она опубликовала на странице проекта "Спасибо медикам" на сайте Фонда Рината Ахметова. Это интернет-площадка, на которой каждый может написать слова благодарности людям в белых халатах.

Напомним, ранее в этой же больнице спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. На них испытали новую методику лечения COVID-19.

Также в роддоме Харькова за ночь от коронавируса умерли две беременные женщины. Муж одной из женщин Дмитрий рассказал в соцсетях, как потерял любимую.