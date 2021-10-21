Прячьте зонтики: синоптики рассказали какая погода будет в Одессе

Погода в Одессе на 22 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 октября, в Одессе синоптики обещают теплую погоду, но небо будет покрыто облаками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в Одессе будет до 20 градусов тепла. Небо будет облачным, но без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров на секунду.

Ночью столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла.

Погода в Харькове на 22 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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