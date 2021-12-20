Прямо со школы: в Полтавской области украли 9-летнего ребенка

В полицию про исчезновение ребенка сообщили утром / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 20 декабря, в селе Вишняки Полтавской области возле школы похитили 9-летнего ребенка. В полицию обратилась его бабушка.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Детали

Бабушка мальчика заявила, что неизвестная женщина забрала ее внучка и уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Полиция начала искать ребенка и разослала ориентировки коллегам из соседних областей.

Кто на самом деле украл школьника

Как сообщили полицейские сайту "Сегодня", машину с ребенком они нашли, но увиденное их удивило.

"Автомобиль, в котором увезли ребенка, был остановлен патрульной полицией Киевской области. В салоне был ребенок и рядом его мама. Сейчас устанавливаем, что же произошло на самом деле. Интрига сохраняется", – сообщил спикер ГУНП Полтавской области Юрий Сулаев.

Ежегодно в Украине исчезает около 14 тысяч детей

В Украине ежегодно исчезает около 14 тысяч детей. Но по официальной статистике, в 97% случаев их находят в первые сутки.

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В случае пропажи ребенка нужно срочно обращаться в полицию, рассказывают в ювенальной превенции.

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