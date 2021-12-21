Прямо в отделе полиции: в Днепре мужчина жестоко избил женщину-правоохранителя

В Днепре мужчина избил правоохранительницу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре 21 декабря на проспекте Мира мужчина напал и избил женщину-полицейского. Сначала злоумышленник оплевал правоохранительницу, а затем нанес ей несколько ударов.
Об этом сообщает Репортер.
Подробности ЧП
Мужчина 1976 года рождения во время беседы с правоохранителями в отделении полиции два раза плюнул в лицо женщине-полицейскому, а затем нанес удар рукой в лицо и ногой в живот.
В результате злоумышленника задержали.
В каком состоянии потерпевшая?
Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.
По данному факту начато расследование.
Злоумышленника задержали. Фото: Репортер
В Николаеве жестоко избили полицейского
В Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы.
Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.
В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершения им преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство УК Украины. Он может получить до 15 лет тюрьмы.
Что говорят в полиции?
В ходе проверки стало известно, что полицейский и его знакомый шли в один из магазинов Николаева. Затем они столкнулись с двумя неизвестными мужчинами, с которыми завязался словесный конфликт, переросший в драку. Во время инцидента один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в полицейского, а затем нанес ему еще несколько ножевых ударов.
Правоохранители разыскали преступника и задержали его по месту жительства. Нападавшим оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и грабеж. Во время обыска правоохранители нашли орудие преступления.
К слову, сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
В Чернигове до смерти забили полицейского
В начале октября двое полицейских в Чернигове попали в драку. В результате один из них скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.
Сейчас за участие в драке арестовано четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. На этой неделе прокуроры объявили им новые подозрения.
Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Конфликт привлек внимание случайных свидетелей. Его снимали прямо из окон машин. На одном из таких видео можно увидеть, что полицейские пытались что-то сделать. Человек, похожий на погибшего Артура Ерохина, громко сообщает, что он сам полицейский. Затем он же отправляет патрульного домой.
Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.
Ранее мы писали:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.