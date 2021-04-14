Прятались и рыли носом землю, чтобы спастись: под Винницей живодеры забили молотками собак

Три собаки были убиты на территории приюта одной из общественных организаций, у них диагностировали черепно-мозговые травмы

В Винницкой области от рук живодеров погибли три собаки, которых, вероятно, зверски забили молотками.

Об этом сообщила пресс-служба полиция области.

В полицию обратилась волонтер, которая рассказала о гибель собак на территории приюта одной из общественных организаций.

Собаки пытались спастись: они прятались, рыли носом землю под забором, где осталась их кровь. Предположительно, собак забили молотком из-за того, что они громко лаяли.

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По предварительной информации, у собак диагностировали черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Причину смерти устанавливают эксперты.

За жестокое убийство собак живодерам грозит от пяти до восьми лет. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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