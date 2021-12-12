Прятался в бочке и питался яблоками: в Черниговской области поймали убийцу матери четырех детей (фото)

Мужчина длительное время прятался от правоохранителей после убийства/Коллаж: Сегодня

В Черниговской области, где ранее полицейского застрелил начальник райуправления ГСЧС, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 32-летней жительницы села Кладьковка. Полиция получила вызов, что в сарае неподалеку заброшенного дома видели мужчину, который находится в розыске.

Об этом информирует полиция Черниговской области.

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Детали

Правоохранители выяснили, что 44-летний подозреваемый в убийстве почти месяц скрывался в окрестных полях. Его нашли обессиленным, поскольку долгое время он почти ничего не ел.

Подозреваемый почти месяц скрывался в окрестных полях/Фото: Полиция Черниговской области

Как обнаружили подозреваемого?

По словам мужчины, он питался преимущественно яблоками, а ночевал в бочке из-под удобрений. Когда наступили морозы, то вернулся в деревню. Его заметили родственники погибшей и сообщили в полицию.

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Что решил суд?

Мужчине избрали меру пресечения-60 суток под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Жестокое убийство во Львовской области

Во Львовской области во время конфликта мужчина убил свою беременную жену. Он наносил ей несколько ударов ножом, а затем пытался покончить с собой, перерезав горло. 10-летняя дочь супругов на тот момент была дома, однако ей удалось сбежать к бабушке с дедушкой. Там она рассказала, что произошло дома, а те, в свою очередь, вызвали полицию.

Правоохранители на месте трагедии обнаружили мертвой 31-летнюю женщину, а ее 40-летнего мужчину с раной в области шеи задержали. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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