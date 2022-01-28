Психолог проанализировал видео задержания солдата, который расстрелял сослуживцев в Днепре

Солдат убил 5 сослуживцев, а также 5 ранил/Коллаж: "Сьогодні"

В четверг, 27 января, в Днепре около 4 часов утра солдат срочной службы из автомата открыл огонь по товарищам по службе. 5 человек погибли, еще 5 получили ранения. Солдат сбежал, однако впоследствии его задержали правоохранители.

По просьбе сайта "Сегодня" видео допроса стрелка Артемия Рябчука проанализировала социальный психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка.

Реклама

Что говорит психолог?

"Ситуация, по сути, неоднозначная, оценку поведения стрелявшего может давать только военный эксперт, психолог или психиатр, который знает особенности поведения военнослужащих. Из видеосюжета можно предположить, что человек находится в состоянии аффекта. На первый взгляд у него ПТСР, что может быть подтверждено или опровергнуто расследованием, — говорит Ольга Плетка. — При этом "спусковым крючком" такого поведения могла быть какая-то провокация или затяжная ситуация прессинга, например".

По словам психолога, военнослужащий мог быть свидетелем или жертвой этого прессинга.

"Состояние аффекта могло быть спровоцировано как внутренней непереносимой болью, так и невозможностью изменить ситуацию", — предполагает психолог.

Так, из открытых источников (Telegram-канал "Топор 18+") стало известно, что за несколько часов до этого произошел факт нарушения личных границ военнослужащего Рябчука, одним из впоследствии убитых сослуживцев, где в присутствии других проводилась видеосъемка отправления Рябчуком естественных физиологических нужд. На видео слышен смех и видны протесты Рябчука против видеосъемки. По словам Ольги Плетки, к сожалению, молодые люди не всегда информированы об опасности нарушения личных границ сверстников и возможных реакциях на это в адрес нарушителей, особенно в среде тех, кому доверено оружие. Безусловно случилась трагедия, с одной стороны задевшая достоинство и с другой стороны приведшая к таким роковым последствиям. Ольга Плетка добавила:

"Еле сдерживаемые слезы на видео могут свидетельствовать о глубоких внутренних переживаниях от осознания содеянного. А мимолетная улыбка промелькнула во время рассказа о старослужащем, которому каким-то образом удалось сбежать. Был ли сбежавший тем самым провокатором, сказать сложно. Но выяснить, была ли эта ситуация спланирована или спонтанна сможет только следствие", — отметила психолог.

Детали ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

Читайте также