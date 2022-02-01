"Пусть привыкает": в Конотопе пьяный мужчина развращал маленькую дочь

Обвиняемого взяли под стражу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области отец совершил развратные действия в отношении своей малолетней дочери. Кроме этого, мужчина сказал, что ничего страшного в этом нет и пусть ребенок привыкает.

Об этом пишет пресс-служба Конотопской окружной прокуратуры.

Подробности инцидента

Пьяный 44-летний мужчина раздел свою 6-летнюю дочь и совершил с ней развратные действия сексуального характера.

В комнату вошли знакомые и увидели действия мужчины, сделали ему замечание. Он сказал, что ничего страшного в этом нет, "пусть привыкает".

Наказание

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.

Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.

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