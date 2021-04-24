"Пусть Путин на коленях просит": Крым остался без воды и превращается в убитую пустыню

Украина должна заставить Путина просить воду, на полуострове ее нет и взять ее неоткуда никаким путем, говорит Куницын

Воды в Крыму нет и взять ее неоткуда никаким путем. Так полуостров может стать убитой пустыней.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советник главы Офиса президента Сергей Куницын.

"Крым умирает, он превращается в пустыню. Солевые бури, заболевания, вспомните, что было на Титановом заводе два года назад. Это из-за отсутствия воды. Чтобы разбавлять кислотонакопители, у нас бы могла там Херсонская область, Одесская и Крым "крякнуть" от экологии. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым – мы хотим вернуть убитую пустыню?", – сказал он.

По его словам, Путин – это человек, который личные обиды не прощает никому.

"Украина должна заставить Путина просить воду. Для него это унизительно. Путину нужно на колени встать. А ты попроси. Нам же ваш природный газ нужен, у нас его не хватает", – сказал Куницын.

Также напомним, эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной. Последние пять лет в оккупированном Россией Крыму выпадало всего лишь 70 процентов годовой нормы осадков, поэтому водный баланс на полуострове не восстанавливается, хотя там и идут дожди.