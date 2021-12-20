Пустые бутылки и пьяная мать: в Тернополе 4-летний мальчик жил в ужасных условиях (фото)

В Тернополе ребенка изъяли из семьи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернополе 4-летнего мальчика забрали из семьи, где он жил с пьяной матерью и ее агрессивным сожителем. Ребенок находился в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.

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Детали

В полицию поступило сообщение от женщины, что сожитель угрожает избить ее и малолетнего сына. На место происшествия немедленно прибыли соцработники и правоохранители.

Там патрульные увидели 4-летнего мальчика, который находился в антисанитарных условиях: грязная посуда и одежда, лежащие по всей квартире пустые бутылки, обшарпанные стены.

В квартире находилась мать, которая имела явные признаки опьянения и даже не смогла предъявить документы на ребенка, потому что не успела получить свидетельство о рождении.

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В результате ребенка изъяли из семьи и отвезли в центр социальной реабилитации детей.

Кроме того, инспекторы составили на сожителя женщины протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП и вынесли временное запретительное предписание. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

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В Тернополе ребенок жил в ужасных условиях. Фото: Патрульная полиция Тернопольской области

В Харькове мать избила четырехлетнего сына в прямом эфире

В Харькове мать избила своего маленького сына в прямом эфире в Instagram. Ребенка госпитализировали в больницу.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили, как мать бьет своего малолетнего сына и транслирует это в прямом эфире в Instagram.

Полиция установила личность женщины и составила на нее административный протокол. Кроме того, потерпевшего мальчика госпитализировали.