Пьяная бабушка забыла в горящем доме: в Днепре спасли 4-летнюю девочку с 60% ожогов (фото)

В Днепре врачи областной детской больницы поставили на ноги девочку с 60% глубоких ожогов.

Об этом сообщает "Сегодня".

4-летняя Женя пострадала в страшном пожаре. Пьяная бабушка забыла ее в горящем доме.

Ребенок провел 10 дней в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ и два месяца в реанимации. И вот через полгода лечения ее выписывают.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

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Маму девочки сейчас лишают родительских прав. Всем процессом занимались волонтеры и прабабушка Жени, которая и заберет внучку к себе под опеку.

К выписке маленькой пациентке подарили велосипед.

Фото: Всеволод Прокофьев, "Сегодня"

Напомним, в Киеве мужчина после конфликта с женой выгнал ее из квартиры, а сам поджег кроватку с 6-летним ребенком.

Кроме того, в Киеве на Воскресенке женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка.