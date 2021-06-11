Пьяные боевики "ЛНР" перестреляли друг друга – прикрываются "украинскими диверсантами"

Чтобы скрыть низкий уровень дисциплины и алкоголизм среди боевиков, в "ЛНР" говорят, якобы во всем виноваты наши военные

REUTERS/Alexander Ermochenko

В оккупированном поселке Голубовское застрелили пять боевиков так называемой "ЛНР". Погибли в пьяной перестрелке между собой, но оправдываются, якобы это произошло это из-за нападения "украинских диверсантов".

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

Как это было

Пятеро боевиков долго выпивали и обсуждали, как плохо с деньгами в самопровозглашенной республике. Тогда они начали ссориться, драться и устроили перестрелку.

В результате один из боевиков застрелил четырех других, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство.

Как прикрываются боевики

Вечером 11 июня российские СМИ со ссылкой на "народную милицию "ЛНР" сообщили о нападении "украинских диверсантов" и "хладнокровном убийстве" боевиков. Они утверждают, якобы украинские военные стреляли в голову боевикам на наблюдательном посту в районе Голубовского.

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В ОТУ "Север" объяснили, что командование "ЛНР" пытается скрыть низкий уровень дисциплины и алкоголизм среди боевиков.

Тем временем российские наемники продолжают обстреливать и убивать бойцов ВСУ. 11 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащий погиб.

Кроме того, на Донбассе 9 июня погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.