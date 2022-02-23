Пять лет воевал за Украину. Стало известно имя погибшего военного на Донбассе (фото)

В зоне ООС погиб военный ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
При обстреле со стороны российских наемников 22 февраля погиб украинский военнослужащий Игорь Сливка. Родом он был из Винницкой области.
Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская на странице в Facebook.
"В Небесном Воинстве еще один наш боевой медик Игорь Сливка, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Погиб вчера при обстреле русскими войсками…", – написала Корчинская.
Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил в Facebook, что Игорь Сливка погиб в районе поселка Новотроицкое Донецкой области. Во время минометного обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему был 51 год.
Борзов рассказал, что Сливка пошел на войну добровольцем в 2014 году. Пятый год он воевал по контракту.
"Не дождалась сына мама. Осталась без отца дочь… Соболезнования родным, близким и побратимам… Могилев-Подольский будет прощаться с Игорем Ивановичем в пятницу", – написал Борзов.
Российские наемники за сутки почти 100 раз нарушили "тишину"
За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.
"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевое травмирование", – говорится в сообщении.
За текущие сутки, 23 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
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