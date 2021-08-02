Пытал и убивал: СБУ передала в суд дело главаря горловских боевиков Безлера

Боевика по кличке "Бес" будут судить за жестокое обращение с гражданским населением и умышленные убийства

Дело Игоря Безлера передали в суд / коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении боевика Игоря Безлерапо кличке "Бес", который в 2014 году был главарем одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в городе Горловка. Его обвиняют в пытках и убийствах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, в том числе с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Игорь Безлер по кличке "Бес" пытал и убивал гражданских / Фото: СБУ

В чем обвиняется Безлер

Обвинения главарю боевиков Игорю Безлеру выдвинуты по нескольким пунктам.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После чего главарь боевиков совершил умышленное убийство похищенного.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу Безлера боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

Действия боевика квалифицированы по ч. 3 ст. 27 и ч. 1, ч. 2, ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

За совершение особо тяжких преступлений Безлеру грозит пожизненное лишение свободы.

Реклама

Где сейчас экс-главарь боевиков Горловки

По данным источников издания "Обозреватель", Игорь Безлер сейчас проживает на территории временного оккупированного Россией Крыма.

Кроме того, в ноябре 2019 года международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что российский наемник Игорь Безлер сейчас живет по выданному ему в России паспорту на имя Игоря Берегового.

Журналисты также тогда выяснили, что "Игорь Береговой" вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года.

Напомним, в июне прошлого года контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика из "группы Беса", который принимал участие в пытках украинских военных и мирных жителей на временно оккупированных районах Донбасса.

31 июля было заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными бывшему боевику за пытки военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска.

Мы также писали, что военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что покушение на т. наз. "командира 1-го отдельного батальона территориальной обороны Горловки ВС ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный") является внутренней разборкой бандформирований на оккупированных территориях Донбасса.