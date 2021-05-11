Пыталась успокоить соседа: под Одессой мужчина поджег знакомую

Сейчас пострадавшая с ожогами находится в местной больнице, ее состояние стабильно тяжелое

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег. Ее доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что тогда 54-летний мужчина ссорился с женой и бросался на нее с кулаками, а соседка вмешалась и попыталась его успокоить. Тогда он обругал женщину, а затем облил ее маслом и бросил зажигалку. Пострадавшую тушили жители села. Они же вызвали медиков и правоохранителей.

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37-летнюю женщину доставили в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Ее состояние стабильно тяжелое.

Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство копы начали расследование.

Напомним, двое киевлян с шокирующей жестокостью отомстили незнакомцу за грубость в отношении сына одного из них – они подожгли мужчину.

Кроме того, в Херсоне парень поджег себя под зданием областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами.