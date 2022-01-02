Пытаются укрепить бетонными плитами и мешками с глиной. В Черкасской области прорвало дамбу (видео)

В селе Маркизовка Черкасской области продолжают укреплять дамбу. Как сообщает корреспондент "Сегодня", дамбу прорвало вчера на реке Золотоношка.

Напомним, из-за частичного разрушения части шлюза там хлынул поток воды шириной 4 метра. На месте аварии установили 8 больших бетонных блоков и укрепили место прорыва 130 мешками с глиной и песком.

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Их продолжают свозить. Угрозы подтопления домов нет. Силами громады еще хотят изготовить и установить своеобразный щит – три деревянных заслонки шириной 5 метров.

На завтра, понедельник, уже запланировано координационное совещание местных и областных властей, чтобы решить, какие работы выполнять дальше. Ведь дамба, которая сейчас находится в аварийном состоянии, по сути, является ничейной. Раньше она принадлежала сахарному заводу, который сегодня является банкротом. Сейчас в местной ОТГ ищут варианты, как взять его на баланс.

В Киеве на Оболони прорвало трубу

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони произошло ЧП. У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.

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Как сообщили в "Киевводоканале" сайту "Сегодня", были повреждения по адресу просп. Героев Сталинграда, 39, на магистрали Д-300.

Что делать, если в прорвало воду:

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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