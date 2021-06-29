Работали в поле: в Херсонской области молния попала в двух мужчин (видео)

Коллаж "Сегодня"
В Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Когда началась гроза, мужчина искал укрытия. Люди говорят, у него в руках была металлическая мотыга. И в него попала молния.
Знакомый погибшего бросился на помощь – и тоже получил разряд. Уже менее мощный – мужчина выжил.
Напомним, в Черкасской области в селе Софиевка из-за удара молнии погибли два человека, еще одну женщину госпитализировали после оказания неотложной помощи. Люди вечером 27 июня спрятались от грозы под деревом у здания школы.
Кроме того, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку , которая была в доме и разговаривала по мобильному телефону.
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