Ранены военные и гражданские: боевики 60 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Конфликт на востоке Украины обострился/Коллаж "Сегодня"

За прошлые сутки, 17 февраля, на Донбассе российско-оккупационные войска 60 раз нарушалирежим тишины. Погибли трое российских военных. Также были ранены украинские военные и гражданские люди.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"Потери российско-оккупационных войск 17.02.2022 г. составили 3 человека: санитарные (300) – 3 (3 – 6 омсп 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются)", – добавляют в штабе.

Дополнительная информация уточняется.

Где стреляли

Со стороны России зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Боевики обстреляли Водяное, Луганское, Светлодарск, Марьинку, Пески, Авдеевку, Широкино и еще несколько населенных пунктов, а также был зафиксирован их беспилотник "Орлан-10".

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Раненые

Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Они находятся в лечебном заведении.

Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное. Также во время обстрелов ранили два гражданских лица.

Снова обстрелы

Уже сегодня, 18 февраля, боевики шесть раз нарушили режим тишины. Оккупанты обстреляли Болотенное, Ногнатовку, дважды Старогнатовку, Чермалик, Шумы.

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Обострение на Донбассе

Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево.

Всех жителей Счастинской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям.

Впоследствии боевики ударили по Марьинке. Один из снарядов упал в центре города возле автобусной остановки, где находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. С ранениями мирную жительницу доставили в больницу.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работали оперативно-следственные группы СБУ.

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