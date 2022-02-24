Раненые местные и обстрелы из "Града". Какая ситуация в Мариуполе (видео)

Войска РФ повредили многоэтажку / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 24 февраля, российские оккупанти напали на Украину. С самого утра вся территория страны подвергается ракетному обстрелу. В Мариуполе Донецкой области обстреляли многоэтажку.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали местные жители.

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Российские наемники обстреляли микрорайон Восточный.

Местные рассказывают, что оккупанты стреляли из БМ-21 "Град".

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Скриншот

Очевидцы записывают видео последствий обстрелов. На улице снаряд попал в человека.

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Большие повреждения получила многоэтажка в микрорайоне Восточный.

Какая ситуация в Мариуполе

Утром 24 февраля появилась информация о высадке десанта и захвате Мариуполя. Однако позже местные власти заявили, что информация неправдивая.

По последним данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

Бои на Донбассе

В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.

"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.

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