Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевым: шесть человек привлекли к ответственности

На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, которые совершали учебный полет

В уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26, который упал в Харьковской области 25 сентября 2020 года, завершено досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку.

К уголовной ответственности привлечены:

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командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

командир воинской части (во время катастрофы);

заместитель командира воинской части;

заместитель командира воинской части по летной подготовке;

руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" (во время катастрофы);

и.о. начальника ХНУ Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Их подозревают в не обеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе.

Скриншот

Что известно о катастрофе: