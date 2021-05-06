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Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевым: шесть человек привлекли к ответственности

6 мая, 11:55

Юлия Ляхова

На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, которые совершали учебный полет

В уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26, который упал в Харьковской области 25 сентября 2020 года, завершено досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку.

К уголовной ответственности привлечены:

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Их подозревают в не обеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе.

Скриншот

Что известно о катастрофе:

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