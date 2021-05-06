Расследование катастрофы Ан-26 под Чугуевым: шесть человек привлекли к ответственности

В уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26, который упал в Харьковской области 25 сентября 2020 года, завершено досудебное расследование.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку.
К уголовной ответственности привлечены:
- командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- командир воинской части (во время катастрофы);
- заместитель командира воинской части;
- заместитель командира воинской части по летной подготовке;
- руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" (во время катастрофы);
- и.о. начальника ХНУ Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
Их подозревают в не обеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе.
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Что известно о катастрофе:
- 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области в двух километрах от военного аэродромаупал самолет Воздушных сил ВСУ Ан-26. Тогда погибли 26 военнослужащих.
- В Сети опубликовали список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту во время катастрофы под Чугуевом.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.
- Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины заявил, что на борту самолета было больше людей, чем положено по инструкции.
- Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер обвинил командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Сергея Дроздова в том, что тот спас своего сына ценой жизни пассажиров и экипажа самолета Ан-26.
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