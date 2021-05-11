Разбил окно и прятался в кустах. В Днепре из больницы сбежал кислородозависимый COVID-пациент

Больного нашли и вернули в больницу за час после "побега", сейчас его состояние стабилизируется. Медик говорит, что такие психозы – не редкость

/ Фото: Информатор

В Днепре из отделения для ковид-пациентов в больнице имени Мечникова сбежал мужчина с коронавирусом. Он был зависим от кислорода.

Об этом сообщил директор больницы Сергей Рыженко во время брифинга, пишет "Информатор".

Отмечается, что ночью 41-летний пациент сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения. Его нашли спустя час "после" побега, он прятался в кустах.

Рыженко уточнил, что пациент порезал об оконное стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, сейчас он продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

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"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", — рассказал Сергей Рыженко.

Напомним, ранее в Днепре спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. На них испытали новую методику лечения COVID-19.

Кроме того, мы рассказывали, как врач поселился в больнице, чтобы спасать пациентов с коронавирусом.