Разбитый микроавтобус перевернуло на бок: в Борисполе произошло ужасное ДТП (фото)

Двух человек в результате ДТП госпитализировали/Коллаж: Сегодня
В Борисполе, на кольцевой дороге, вблизи поворота к селу Кучаков, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Детали ДТП
Автопроисшествие произошло с участием двух микроавтобусов Mercedes. Предварительно установлено, что травмирован водитель и пассажир одного из микроавтобусов. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей других транспортных средств просят заранее планировать свой маршрут в связи с ДТП.
Масштабное ДТП в Киеве
В Киеве произошла авария на улице Бажана, недалеко от метро "Харьковская". Водитель такси Bolt взлетел в воздухе и сделал сальто.
"Зацепил две машины, вылетел на стоянку и уничтожил еще четыре автомобиля. И потом удобно припарковался на крыше ни в чем не повинного транспортного средства", – пишут в Сети.
На месте работали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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