Разговаривала по телефону в доме: в Житомирской области молния попала в подростка

Коллаж "Сегодня"
В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку. Пострадавшая в тот момент была в доме и разговаривала по мобильному телефону.
О событии сообщает ZhitomirNews.com
Инцидент случился в селе Малый Кривотин Емильчинского района. Девочку сначала госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она в травматологическом отделении.
Медики говорят, что пациентка в состоянии средней тяжести.
Напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.
Кроме того, в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили. Одна пострадавшая сейчас в реанимации с тяжелыми ожогами, на ней поплавилась одежда.
О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":
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