Развращал и облил лицо кислотой: под Хмельницким отец годами издевался над дочерью

Отец развращал дочь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за развращение несовершеннолетней дочери. Также однажды он облил лицо девочки серной кислотой.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Угрожал и облил лицо кислотой

Как стало известно, мужчина развращал девочку с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.

Девочка находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших из неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. У них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девочки в якобы непристойном поведении.

Кроме того, в 2019 году такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем отца.

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В результате она попала в местную больницу с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

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страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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