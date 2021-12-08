Развращал и облил лицо кислотой: под Хмельницким отец годами издевался над дочерью

Отец развращал дочь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Хмельницкой области мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за развращение несовершеннолетней дочери. Также однажды он облил лицо девочки серной кислотой.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Угрожал и облил лицо кислотой
Как стало известно, мужчина развращал девочку с 14-летнего возраста. Он держал ребенка в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал, угрозами заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.
Девочка находилась в страхе из-за систематических смс-сообщений, поступавших из неизвестных телефонных номеров ей и членам семьи. У них были картинки порнографического характера, изображения изуродованных людей и обвинения девочки в якобы непристойном поведении.
Кроме того, в 2019 году такими сообщениями мужчина заставил 19-летнюю потерпевшую ночью пойти в поле, где облил ее серной кислотой. Тогда девушка узнала в нападающем отца.
В результате она попала в местную больницу с изуродованным лицом и ожогами 6% тела.
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
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