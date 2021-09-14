Смертельно опасен и может прятаться где угодно. В Старобельске разыскивают убийцу тети и лучшего друга

Дмитрий Федорченко подозревается в совершении двух убийств в Старобельске. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Луганской области усиленно разыскивает 36-летнего Дмитрия Федорченко, подозреваемого в жестоком двойном убийстве. Поиски осложнены тем, что мужчина болен шизофренией и его действия предугадать сложно.

Как рассказала "Сегодня" спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, подозреваемый находится в розыске с конца августа. Ему инкриминируют убийство женщины – его тети, и друга. Последнего он расчленил и скрылся.

"Ориентировки есть у всех полицейских, в том числе и в соседних областях. Он – психически больной человек. Он может быть где угодно. Но, если бы он скрывался в Старобельске, то его бы уже задержали. На его поиски брошено много сил. Но, как нам сказали психиатры, полиция его ищет, рассуждая здраво, а со здоровьем у него проблемы. То есть, может окопаться в лесу и лежать там. Мотивы убийства – об этом сложно сказать. Также есть информация, что он употребляет наркотики. Он реально опасен. Что касается третьего нападения – это не подтверждается", – сказала нам Погукай.

По ее словам, в эти дни в полицию поступают десятки звонков о том, что, якобы, его видели то там, то там. Но пока что информация не подтвердилась.

Что известно

Два убийства произошли предположительно в ночь с 29 на 30 августа. Жертвами стали жители Старобельска: 36-летний Александр Елсуков и 74-летняя Людмила Федорченко.

Женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина. А вот где убийца расправился с мужчиной – до сих пор точно не известно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела – в лесополосе возле квартала Южный.

Александр Елсуков был другом подозреваемого в убийстве. Они знакомы с детства, учились в одном классе. А Людмила Федорченко – родная тетя подозреваемого, сестра его отца.

Состоит на учете психиатра и агрессивный к окружающим

36-летний Дмитрий Федорченко, которого правоохранители обоснованно подозревают в совершении двух убийств, официально нигде не работал — перебивался случайными заработками, вел уединенный образ жизни. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Был агрессивный, постоянно цеплялся к окружающим, но такого ужаса никто, конечно, не ожидал", — рассказывают местные жители.

В прокуратуре Луганской области говорят, что подозреваемый в двойном убийстве состоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения".

"Постоянно раздраженный, агрессивный, к окружению относится враждебно, видит галлюцинации... А плюс ко всему — наркотики. Это сочетание было как бомба с часовым механизмом — к сожалению, так и произошло", — рассказывают в прокуратуре.

Сам Дмитрий Федорченко в возрасте 18 лет получил свой первый срок по ч.1. ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

После убийств Старобельский районный суд Луганской области принял решение о его задержании, но пока найти злоумышленника не удалось.

Ориентировка с официального сайта МВД. Фото: скриншот

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Могла быть еще одна жертва

По информации местных жителей, Дмитрий Федорченко после двух убийств едва не убил еще одну женщину.

"Он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди сразу же позвонили в полицию, но маньяк исчез на территории кладбища. Территорию прочесали, но его и след простыл", — рассказал местный житель Евгений.

Правоохранители неофициально говорят, что вероятность того, что преступник находится уже далеко — достаточно высока.

"Федорченко выключил свой мобильный, сбил со следа собак — он болен, но чертовски умен и. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось уехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости", — рассказал наш источник.

Если вы видели или знаете, где может скрываться Дмитрий Федорченко — немедленно сообщите в дежурную часть Старобельского отдела полиции по телефонам: (066) 16-45-155 или 102, или отправьте письмо: r29@lg.npu.gov.ua.

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