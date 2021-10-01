Ребенок остался без матери: в Харькове из-за COVID-19 умерла роженица

Медикам не удалось спасти женщину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове от коронавируса умерла 37-летняя женщина. Ее госпитализировали на седьмом месяце беременности, когда у нее были поражены 90% легких.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Женщина находилась на кислородном концентраторе. Но врачи, чтобы спасти жизнь ребенка, решили сделать кесарево сечение. Первое время младенец находился в интенсивной терапии.

Сатурация сильно упала, женщину интубировали, так как у нее было тотальное поражение легких. Сердце пациентки не справилось с нагрузкой.

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