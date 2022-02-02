Регулярно бьет и поливает кипятком: в Днепре женщина издевается над своей матерью (видео)

Жители дома просят помочь пенсионерке/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре женщина регулярно бьет и издевается из своей матери. Соседи, проживающие рядом, просят, чтобы пенсионерке помогли.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Реклама

Подробности

Соседи женщины утверждают, что она регулярно издевается над своей матерью, а крики, которые раздаются из квартиры, уже невозможно выдержать. Как отмечают в местном Telegram-канале, она даже поливает мать кипятком.

"Дочь бьет собственную мать, обливает кипятком, бьет ногами, ругается трехэтажными матами. Ежедневно пожилая женщина чувствует мучения и страдания, проживая с этим тираном. Вызвали неоднократно полицию, но никто ничего не делает. А бедная старушка так и страдает от насилия дочери", — говорится в сообщении.

В сети показали видео, на которых женщина издевается над матерью. На кадрах можно увидеть, что пенсионерка сидит на полу и просит, чтобы дочь ее не трогала. Ее ноги и руки покрыты ранами. Кроме того, женщина постоянно обзывает пенсионерку.

Реклама

Издевательство в Харькове

В Харькове мужчина пожаловался на своего отца и бездействие полиции. По словам местного жителя, его отец постоянно издевается над ним и бьет маму. Кроме того, мужчина якобы нанес своей жене телесные повреждения: перелом носа, ноги, многочисленные синяки и ушибы.

"Вызвали полицию, они просто провели беседу и пригрозили мне сроком, если я при защите как-то ему нанесу вред. Судмедэкспертиза отказалась снимать побои, так как отсутствуют синяки, почти вся опухшая левая часть лица была просто "незамеченная", со словами никаких побоев нет, экспертизу складывать нет из чего", – заявил мужчина.

Мужчина отметил, что он также попросил правоохранителей оформить временное задержание отца на 10 суток, но заявление было отклонено.

Реклама

"Аргументируя это тем, что это можно сделать, только если мы снимем побои", — добавил харьковчанин.

Читайте также