Ремонт детских садов. В Кременчуге родители снова собираются на митинг

В городе не работает часть детских садов / Фото: Коллаж: Сегодня
Родители кременчугских детей собираются еще на один митинг, который связан со срывом графика ремонта детских садов.
Об этом сообщили в сети Facebook.
"Уважаемые Кременчужане, во вторник 30.11.21 в 11:00 состоится митинг возле мэрии относительно срыва графика ремонта детских садов. Многие детские сады закрыты на неопределенное время. Просьба всех поддержать родителей. Даже если ваши дети не ходят в детский сад, или ваш сад но вы понимаете и сочувствуете нашей проблеме, прошу поддержать данное мероприятие", – говорится в сообщении.
Что было раньше
В Кременчуге в Полтавской области вышли на акцию протеста к городскому совету. Пикет устроили, потому что в городе не работают детские сады.
В Кременчугский городской совет 5 ноября около 12:00 пришли родители с детьми и воспитатели. воспитательница одного из дошкольных заведений Виктория Петренко, как минимум месяц из-за ремонтов не работают 15 городских детсадов.
По ее словам, воспитателям не платят заработную плату и просят уходить в неоплачиваемый отпуск, а родителей – отводить детей в другие учреждения.
Заместительница Кременчугского городского головы Ольга Усанова сказала, что в Кременчугской общине 49 детсадов, из-за ремонта восемь из них не работают с сентября. Открыть заведения должны до конца года.
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