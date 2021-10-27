Решил откосить? В Ужгороде призывник выпал с окна военкомата

Парень выпал с окна на третьем этаже / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 27 октября, в Ужгороде с окна военкомата выпал призывник. Парень находился на третьем этаже.
Об этом пишет сайт Vartazk.
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Утром в скорую поступило сообщение о выпавшем с третьего этажа Ужгородского военкомата парне. Он вместе с друзьями проходил медицинское освидетельствование.
Медики сообщают, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. На месте происшествия работает полиция.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
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