Решила рожать с "духовной акушеркой": в Ровно умерла роженица (видео)

Пострадавшая была против, чтобы врачи оказывали помощь

В Ровно после домашних родов умерла роженица. Женщина решила рожать без помощи медиков и истекла кровью. В больницу ее доставили слишком поздно.

По словам семьи, женщина приняла решение рожать сама, и они позвали на домашние роды так называемую духовную акушерку.

Это человек без медицинского образования. По данным полиции, это консультантка по домашним родам Джамиля. Ее полиция не задерживала, но свидетельские показания записала.

Сама роженица и ее муж были членами организации, которая исповедует контакт с природой и отрицает стандартную медицину. Поэтому медлили и не звонили врачам, даже когда женщине стало плохо после родов.

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Пострадавшая была против, чтобы врачи оказывали помощь. Надеялась, что сама справится. Муж до определенного этапа разделял мнение жены.

Сегодня женщину похоронили. Ее сын жив. Малыш весом четыре с половиной килограмма сейчас в реанимации Ровенского родильного отделения. Это второй ребенок в семье.

Дело расследуется по двум статьям: "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" и "Неоказание помощи". О подозрении никому не объявляли.

По результатам судмедэкспертизы станет ясно, кто будет отвечать за смерть женщины – муж, родная сестра, которая также присутствовала во время домашних родов, или "духовная акушерка".

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили подозрение анестезиологу, из-за которого умерла роженица.