Рейтинг Терехова растет. Как харьковчане оценивают работу местных чиновников

Во время исследования опросили 1200 респондентов – опрашивали как заранее выбранных, так и случайных харьковчан

В Харькове оценили работу местных чиновников. / Фото: Сегодня

Более половины харьковчан (55%) доверяют секретарю горсовета Игорю Терехову, не доверяют ему 29% жителей города.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Human Research, пишет "Интерфакс".

65% опрошенных положительно оценивают работу Терехова на посту секретаря, 18% – отрицательно. Работу депутатов горсовета за полгода положительно оценивают 39% респондентов, 26% – отрицательно.

Как оценивают других чиновников:

работу главы Харьковской ОГА Айны Тимчук за полгода положительно оценили 9%, отрицательно 27%;

нардепу Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому доверяют по 38% опрошенных, не доверяют 36% и 17% соответственно;

депутату Александру Фельдману доверяют 36% респондентов, не доверяют 45%;

экс-мэру Харькова (2006-10 гг.) Михаилу Добкину доверяют 32%, не доверяют 56%;

нардепу Евгению Мураеву доверяют 23%, не доверяют 25%;

экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину доверяют 6%, не доверяют 24% харьковчан.

Кроме того, половина харьковчан заметили улучшения в городе за последние полгода, об ухудшении заявляют 9%, 41% никаких существенных изменений в Харькове не заметили.

Как проводили исследование

Опрашивали людей методом интервью face-to-face. По месту жительства опросили 1200 респондентов с использованием схем систематического и случайного механического отбора. Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

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"После переноса выборов городского головы Харькова на осень были опасения, что городские власти не смогут удержать ситуацию и сохранить уровень жизни харьковчан на прежнем уровне. Но опасения себя не оправдали. Команда и.о. мэра Игоря Терехова показала достойный уровень работы", – отметил директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

Напомним, ранее Терехов сказал, как будут выглядеть трамваи из Харькова.

Кроме того, Добкин назвал и.о. мэра Харькова Терехова "лохом" – из-за ролика о храме.

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