Виновник ДТП с детьми в Харькове вышел на свободу? Что говорят в прокуратуре

Виновник аварии выйдет под залог / Фото: Коллаж: Сегодня

В СМИ появилась информация, что водителя, который якобы в состоянии наркотического опьянения наехал на детей на внедорожнике Land Cruiser в Харькове, выпустили под залог. Однако в прокуратуре опровергли.

Об этом сообщал ранее Харьков Life в Telegram.

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Что писали СМИ

Недавно появилась информация, что якобы водителя внедорожника, который сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе, выпустили под залог в 340 тысяч гривен.

Что сказали в прокуратуре

Такую возможность предусмотрел суд по избранию меры пресечения ранее. Но подозреваемый не выходил из-под стражи.

Об этом сообщил Суспільне Харків представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

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По его словам, подозреваемый находится в изоляторе.

Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

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Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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