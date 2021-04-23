РФ перебросила 15 военных кораблей к Крыму: украинские пограничники в боевой готовности (фото)

Украинских защитников перевели в состояние наивысшей боевой готовности из-за ситуации на морском побережье

Несмотря на то, чтов РФ заявили об отводе войск от границы с Украиной, страна перебросила 15 кораблей Каспийской флотилии в Азово-Черноморский регион. В том числе артиллерийские корабли и десантные катера.

Об этом сообщает "Сегодня".

По оценкам военных, сейчас здесь наибольшая концентрация морских сил РФ с 2014 года. С учетом ситуации можно говорить о том, что противник готов высадить десант на азовское побережье.

В связи с обострением ситуации подразделения пограничной службы перевели в состояние наивысшей боевой готовности.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня" Реклама

В таких условиях работают и морские, и сухопутные подразделения.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу называет отвод войск от границ с Украиной плановым мероприятием из-за окончания учений, но, возможно, сыграло роль международное давление.