РФ превращает Крым в военную базу. На полуострове разместят новый десантно-штурмовой полк

РФ наращивает войска в Крыму. Коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Крыму РФ планирует сформировать новый десантно-штурмовой полк. Он появится на полуострове до 1 декабря.

Об этом сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Андрей Сердюков, пишет ТАСС.

По его словам, новая воинская часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

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"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - заявил он.

Как РФ бряцает оружием в Крыму

Россия после начала оккупации Крыма с 2014 года превратила украинский полуостров в крупную военную базу и, конечно же, оккупантам не до развития курортов. В Украине и на Западе прозвали Крым "авианосцем РФ" в Черном море

С 2014 года численность войск РФ на полуострове достигла около 33 тысяч военнослужащих. Из техники там есть буквально все: самолеты, бронетехника, корабли, подводные лодки, авиация, ракетные комплексы.

А в марте этого года вдоль государственной границы Украины (в Брянской, Воронежской, Ростовской областях), на оккупированных территориях Донбасса и Крыма Россия разместила 28 батальонных тактических групп (около 100 тыс. солдат), мотивируя это якобы масштабными учениями. В Украине были уверены, что это подготовка к полномасштабному вторжению.

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Потенциальные убытки от оккупации Крыма Россией превышают $100 млрд. Кроме того, из-за политики милитаризации и выкачивания ресурсов полуостров находится на грани экологической катастрофы.

Кроме того, из-за политики милитаризации и выкачивания ресурсов полуостров находится на грани экологической катастрофы. Россия начала крупные учения в Крыму и вблизи границ Украины. Россияне задействуют большое количество авиации и кораблей, в том числе Черноморский флот вблизи Украины.

Смотрите также видео, как Россия выводила войска из Крыма после военных учений в апреле, которые наделали много шума: