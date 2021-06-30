РФ продолжит "спасать" оккупированный Донбасс непризнанной в мире COVID-вакциной

Пока неизвестно, когда именно и сколько вакцин поставят на Донбасс, однако регион уже получил 90 тысяч доз вакцины

Владимир Путин завил, что РФ продолжит поставлять вакцины от коронавируса на Донбасс / Фото: Reuters

Россия продолжит поставлять вакцины от коронавируса на оккупированный Донбасс.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже 90 тысяч доз вакцины уже завезено… Дополнительный объем будет поставлен", – сказал Путин.

К слову, ранее на Донбасс направили несколько тысяч доз российской вакцины "Спутник V".

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Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нынешние темпы вакцинации значительно отстают от ранее заявленных, когда хотели вакцинировать 60% граждан страны к осени. Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что только 11,5% россиян сделали по две прививки от коронавируса, тем самым прошли полный курс вакцинации.

Также мы писали, что Путин заявил о неготовности встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока Киев сотрудничает с США, Францией и Германией.

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