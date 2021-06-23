РФ угрожала и пыталась заставить изменить курс – свидетель с британского эсминца

Пассажир судна Британии рассказал, что произошло, когда эсминец проходил от Одессы в Грузию

Когда британский эсминец Defender находился в водах Черного моря, к кораблю вплотную приближалось российское судно. Экипажу угрожали: если они не сменят курс, по ним откроют огонь.

Об этом рассказал корреспондент BBC, в тот момент он был на борту судна.

Он отметил, что за Defender следили российские самолеты и военные корабли, которые приближались к эсминцу на небезопасное расстояние.

Курс британского корабля выбрали заранее и осознанно. Как и писали ранее, это был международно признанный маршрут. Когда судно проходило от Одессы в Грузию, его сопровождали два российских корабля.

Все это журналист рассказывал по радио, там были слышны угрозы россиян, что будут стрелять, если те не изменят маршрут. Также были слышны взрывы, которые экипажем считались вне зоны досягаемости.

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Также в записи можно услышать звук пролетающего самолета (22 секунда на записи). После этого журналист заявил: "Вот еще один российский истребитель, преследующий эсминец".

Всего, по словам свидетеля, за движением корабля у оккупированного Крыма наблюдали более 20 российских самолетов и два корабля.

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