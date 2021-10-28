Родителей 16-летнего мажора из Харькова могут привлечь к ответственности

16-летний мажор под стражей. Фото: коллаж "Сегодня"
Родителей 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на брифинге в четверг, 28 октября, передает РБК-Украина.
Подробности
По словам Чубенко, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.
"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но не допустить", – сказал Чубенко.
Он добавил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
"Это возможно как в административном направлении – составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", – сообщил спикер.
Он добавил, что родителей 16-летнего Николая уже допросили.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
Ранее мы писали:
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение. Она просит о помощи.
- Справедливо? 16-летнему мажору из Харькова избрали меру пресечения