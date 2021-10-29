Родители 16-летнего мажора из Харькова даже не извинились перед родными погибшего в ДТП

16-летний мажор устроил смертельное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Дочь погибшего в харьковском ДТП 58-летнего Игоря – Анастасия – рассказала, что родители 16-летнего виновника авария Николая Харьковского даже не извинились.
Об этом девушка сообщила в интервью "Главкому".
"Возможности семьи 16-летнего Николая велики"
Как рассказала Анастасия, в свои 16 лет она не ездила на Infiniti, а зарабатывала себе на сапоги и куртку. По ее словам, о семье Николая Харьковского она знает только из СМИ, но они не бедные люди.
"Если говорить о возможностях этой семьи, то да, пожалуй, они велики", – отметила дочь погибшего.
Уладить ситуацию при помощи денег не удастся
"Я такую ситуацию для себя не обрисовываю. Пусть мне отца вернут! Вы имеете в виду предложение для нас денег, чтобы приостановить процесс? Это вообще не актуально в системе моих ценностей", – добавила Анастасия.
Что известно о ДТП?
В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
Ранее мы писали:
- На суде 16-летний мажор Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, заявил: он полностью сожалеет, что так вышло.
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- "Пока нет сил": отец мажора из Харькова ответил, будет ли он помогать пострадавшим (видео)